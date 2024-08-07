В Сети появился дипфейк врио главы Курской области, где он призвал всех идти в военкоматы

Baza: в Сети распространили дипфейк с врио губернатора Курской области

Фото: Freepik

В сети появился дипфейк с временно исполняющим обязанности главы Курской области Алексеем Смирновым. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

На ложных кадрах врио губернатора призвал всех местных мужчин старше 18 лет явиться в военкоматы для получения оружия. Дипфейк сначала завирусился в украинских Telegram-каналах, а потом появился и в курских пабликах.

Оригинальное же видео чиновник опубликовал в своем Telegram-канале за несколько часов до появления фейка. На нем он заявил, что обстановка на границе Курской области напряженная, но контролируемая. Он призвал местных жителей не паниковать, а также не вестись на информационные провокации противника.

Также Смирнов заявил, что власти помогают жителям, которые покидают приграничные районы. Задействовали бригады скорой, все оперативные службы перевели в круглосуточный режим работы.

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