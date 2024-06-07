Россия ответит на угрозы, исходившие от Запада. Для обеспечения безопасности страна задействует все возможные способы, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Запад сознательно идет на нагнетание напряженности, на дальнейшее повышение ставок в конфликте. В США, в Европе панически боятся, что их план окончательно рухнет», — заявила она.

По словам Захаровой, на фоне боевых неудач Украины страны Запада не придумали ничего, чтобы удержать ситуацию под контролем, кроме как спровоцировать эскалацию. Она заявила, что другие способы не сработали — ни экономическое воздействие на Россию, ни накачивание украинской армии вооружениями всех видов. Представитель МИД предупредила, что российское государство защитит себя всеми доступными способами.

Великобритания, Нидерланды, США и другие страны Запада сняли запрет на использование поставленного Украине оружия для ударов по российской территории. Американский президент Джо Байден допустил, что это приведет к эскалации и втянет Запад в прямое столкновение с Россией. Ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм призвала его переменить стратегию и озаботиться решением внутренних проблем.