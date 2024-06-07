Она предупредила о риске эскалации из-за безответственных решений президента США Джо Байдена. Ингрэм напомнила, что он разрешил Украине атаковать Россию американским оружием с расстояния не более 200 миль (332 километра).

«О, спасибо. Запомните правило 200 миль сейчас. Нет никаких проблем. Это высокомерная позиция, учитывая, к чему это может привести. Путин ответил вчера. <…> Это нехорошо», — сказала телеведущая.

В эфире показали выступление Путина на полях ПМЭФ-2024, когда он допустил отправку российских вооружений во враждующие со спонсорами Украины регионы. Ингрэм заявила, что не Россия является главной угрозой для США. Она призвала Белый дом сменить курс на решение внутренних проблем страны, например, в экономике и миграции.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев поддержал идею снабжать оружием третьи страны. Он заявил, что враги США — друзья России.