Нидерланды разрешили удары F-16 по России

Нидерланды позволят Украине атаковать объекты в тылу России с самолетов F-16. Министр обороны страны Кайса Оллонгрен заявила об этом Politico .

«Мы применяем тот же принцип, который мы применяли к любой другой поставке: как только мы передаем что-то Украине, они могут это использовать», — сказала она.

Единственным ограничением, по словам министра, станет соблюдение международного права и Устава ООН. Оллонгрен объяснила, что эти нормы допускали удары лишь по военным целям.

Минобороны Нидерландов заявило о снятии запрета вслед за МИД. Министр Ханке Брюинс Слот заявила об отсутствии ограничений в применении переданных Украине истребителей. Не менее 10 европейских стран разрешили атаковать российский тыл. Среди них Финляндия, Швеция и Чехия. Президент США Джо Байден публичного согласия пока не давал.