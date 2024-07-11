МИД: Россия сожалеет об участии Армении в саммите НАТО в Вашингтоне

Российская сторона крайнее сожалеет об участии Армении в саммите НАТО в Вашингтоне. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Армения остается членом ОДКБ, напомнил дипломат, и выступает участником многочисленных двусторонних договоренностей в военной и военно-технической областях.

«Вместо конструктивного подхода к обсуждению имеющихся у Еревана озабоченностей там, к сожалению, выбрали иной путь», — подчеркнул он.

Однако крайнее сожаление вызывает тот факт, что страна наращивает сотрудничество с Североатлантическим альянсом и его отдельными участниками. Собственными руками Армения рискует дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе в ущерб собственной безопасности.

С 9 по 11 июля в Вашингтоне проходит саммит НАТО, на котором 32 союзника отмечают 75-летие блока. Одной из основных тем на встрече снова стал украинский вопрос. В итоговой декларации военно-политический блок потребовал от всего мира отказаться от поддержки России. США попытались убедить общественность, будто РФ «проигрывает». При этом, как заметили специалисты, документ продемонстрировал нулевой интерес к миру на Украине.