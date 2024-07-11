НАТО потребовал от всего мира отказаться от поддержки России

НАТО потребовал от всего мира не оказывать поддержки России, об этом написали в итоговой декларации после саммита, прошедшего в Вашингтоне. Документ опубликовали на официальном сайте альянса.

«Мы призываем все страны не оказывать никакой помощи агрессии России. Мы осуждаем всех тех, кто содействует и тем самым продлевает российские военные действия на Украине», — указали в декларации.

При этом в документе отметили, что Североатлантический альянс не стремится к конфронтации и не угрожает России.

В декларации также обратились к Китаю с «серьезным» посланием, в котором призвали отказаться от сотрудничества с Россией. Генсек Нато Йенс Столтенберг назвал его «самым сильным когда-либо направлявшимся Китаю».