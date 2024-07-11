Нулевой интерес к миру на Украине. Экономист оценил итоги саммита НАТО

Итоговая декларация саммита НАТО продемонстрировала нулевой интерес к поиску дипломатического решения украинского конфликта. Об этом РИА «Новости» заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

Документ подчеркивает необратимость курса на вступление Украины в Североатлантический альянс, считает эксперт. Но этого никогда не произойдет из-за противодействия России.

«Декларация саммита НАТО является резким неоконсервативным подтверждением приверженности гегемонии США», — добавил Сакс.

Декларация ошибочно возлагает всю вину за конфликт на Украине на Россию, игнорируя государственный переворот 2014 года, расширение НАТО и провал Минских соглашений, заявил экономист.

Согласно итоговой декларации, НАТО потребовал от всего мира отказаться от поддержки России. Одновременно с этим в документе указали, что альянс не стремится к конфронтации с РФ.