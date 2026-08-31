Лантратова анонсировала новый большой обмен военнопленными с Украиной

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что ведется подготовка к следующему большому обмену военнопленными с Украиной. Об этом омбудсмен рассказала «Известиям» .

«Сейчас мы работаем над деталями следующего большого обмена. Я продолжу эту работу, пока домой не вернутся все военнопленные и гражданские, удерживаемые киевским режимом», — подчеркнула она.

Омбудсмен добавила, что Москва ведет непрерывный переговорный процесс с украинской стороной. Уточняются списки военнопленных, разыскиваются пропавшие без вести, прорабатывается механизм каждой процедуры. Кроме того, идет обмен посылками и письмами от родных.

Лантратова отметила, что по некоторым вопросам легче договориться, но есть и такие, по которым Киев выдвигает неприемлемые для Москвы требования. Ранее омбудсмен сообщила, что из пыточных подвалов на Украине удалось освободить девять пленных российских военных.