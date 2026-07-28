Россия продолжит работу по пресечению морских перевозок вооружений и боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Об этом заявили РИА «Новости» в МИД.

«Вся ответственность за последствия ложится на режим Зеленского и его западных хозяев», — подчеркнули в ведомстве.

Российские военные практически ежедневно наносят удары по портовой инфраструктуре Украины. Накануне ВС России поразили два судна с военным грузом в Николаеве, резервуары с горючим в Черноморске и объекты хранения топлива в Одессе.

В минувшее воскресенье, 26 июля, бойцы российской армии ударными беспилотниками атаковали два балкера с военными грузами ВСУ в Днепро-Бугском лимане, сорвав логистическую операцию Украины по транспортировке припасов для ВСУ.

В тот день Минобороны отчиталось о нанесении группового удара высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по предприятиям ВПК Украины.