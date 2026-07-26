Российские дроны разгромили военные балкеры ВСУ

ВС России поразили два балкера с военными грузами ВСУ в Днепро-Бугском лимане

Российские ударные беспилотники поразили два сухогруза типа «балкер» с военным имуществом ВСУ в акватории Днепро-Бугского лимана. Об этом в телеграм-канале отчиталась пресс-служба Министерства обороны России.

Атаку провели в рамках планомерной работы по поражению портовой инфраструктуры и морских судов, задействованных для нужд украинской армии, как пояснили в оборонном ведомстве. Оба сухогруза везли военные грузы.

На балкеры направили современные ударные беспилотники. Аппараты сорвали очередную логистическую операцию Украины по транспортировке припасов для ВСУ.

Через Днепро-Бугский лиман пролегают ключевые судоходные маршруты к портам Николаевской области. Балкеры Украина использует для транспортировки объемных партий техники, снаряжения и боеприпасов.

Российская сторона такие действия пресекает. По оценкам аналитика Станкевича, в результате уже в ближайшее время Киев может лишиться до 90% всего экспорта — глобальные перевозчики постепенно отказываются заводить суда в украинские порты.