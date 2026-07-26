Групповой удар 26 июля: что поразили ВС России на Украине на этот раз

В ночь на 26 июля российские бойцы нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по предприятиям военной промышленности Украины. Подробности — в материале 360.ru.

ВС России атаковали объекты ВПК в Киеве и Одесской области, сообщило Минобороны. ВСУ использовали инфраструктуру для хранения и доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Цели в Киеве В Киеве российские бойцы поразили промышленное предприятие «Смарт интеллиджент систем», которое осуществляло производство беспилотных летательных аппаратов различных модификаций и комплектующих к ним. Речь идет в том числе о корпусах, электронных компонентах для БПЛА большой и средней дальности, навигационных приборах, оптике и аккумуляторах.

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Кроме того, ВС России ударили по местам сборки и хранения беспилотников в юго-западной части Киева. Украинско-американские компании осуществляли там ежемесячное производство до одной тысячи БПЛА, в том числе ударных AQ-400 Scethe («Коса»), AQ-100 Bayonet («Штык») и разведывательных RQ-100 Scout («Скаут»). «Поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, в порту „Черноморск“ Одесской области», — заявили в Минобороны.

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Атака на Одесскую область В Одесской области ВС России ударили по объектам инфраструктуры в порту «Черноморск». Цели использовались украинскими боевиками для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Удары по Николаеву В Николаеве российские войска поразили суда, которые использовались для перевозки военных грузов в интересах ВСУ. Под удар беспилотников попали корабли в порту «Николаев» в акватории Черного моря. «Расчетами реактивных БПЛА „Герань-4 Сикер“ в порту „Николаев“ и в акватории Черного моря были поражены быстроходный десантный катер противника, а также три морских судна типа „сухогруз“ и судно типа „балкер“, использовавшиеся для перевозки грузов военного назначения в интересах ВСУ», — уточнили в Минобороны.

Фото: Пресс-служба Минобороны