Россия предостерегла Прибалтику от пропуска украинских БПЛА

Захарова: Россия обратилась к странам Прибалтики из-за открытия неба для БПЛА

Решение стран Прибалтики открыть воздушное пространство для украинских беспилотников не останется без ответа. Российская сторона сделала специальное предупреждение и готова принять меры, если к нему не прислушаются. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила РИА «Новости» .

«Их предупредили. Не поймут — получат ответ», — сказала она.

Украинские беспилотники рухнули на территории нескольких европейских государств, включая Литву, Эстонию и Финляндию. Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что в Варенском районе взорвался отклонившийся от курса БПЛА с Украины, нацеленный на нефтяной терминал в Ленинградской области.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал о роли Европы в украинском конфликте. По его словам, Запад превратил страну в полигон для испытания военных технологий.