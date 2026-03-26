Украина разожгла прибалтийский скандал: как дроны ВСУ заблудились в небе над НАТО
Латвия выразила России протест из-за упавшего дрона ВСУ
В странах Балтии разгорелся дипломатический скандал: на территории сразу нескольких европейских государств рухнули беспилотники, принадлежащие ВСУ. Латвия выразила официальный протест по поводу случившегося, но адресовала его России. Подробности — в материале 360.ru.
Дипломатический демарш в Риге
Обломки БПЛА обнаружили в Краславском крае на юго-востоке Латвии в среду, 25 марта. Перед этим системы раннего предупреждения зафиксировали звук, напоминающий мощный взрыв. На место ЧП прибыли сотрудники подразделения национальных вооруженных сил, полиции и пограничной службы, которые и нашли упавший дрон.
По информации Delfi.lv, вскоре после этого президент государства Эдгар Ринкевич заявил, что беспилотник принадлежал ВСУ и являлся частью операции против России, которую вел киевский режим.
На следующий день Министерство иностранных дел Латвии пошло на неожиданный шаг: в ведомство вызвали временного поверенного в делах России в Риге и вручили ему ноту протеста, сообщила газета «Европейская правда» со ссылкой на собственные источники.
Местные дипломаты утверждали, что БПЛА якобы залетел в Латвию со стороны России, рассуждали о рисках и безопасности. При этом Рига почему-то не стала предъявлять претензии Киеву, ответственному за запуск дрона.
Падения дронов в Литве и Эстонии
Случай в Латвии оказался не единичным. Практически одновременно с ним аналогичные происшествия зафиксировали в соседних государствах.
Так, в ночь на 24 марта в Варенском районе Литвы беспилотник рухнул в озеро и взорвался. Примечательно, что средства радиолокационного наблюдения не сумели вовремя обнаружить дрон.
Этот аппарат также принадлежал ВСУ, что подтвердила литовский премьер-министр Инга Ругинене, сообщила газета Lietuvos rytas.
«Дрон, оказавшийся в нашем воздушном пространстве, был украинским, связанным с операцией против России», — сказала она.
Следом, 25 марта, в эстонском Аувере дрон влетел в трубу электростанции. Принадлежность аппарата местные власти не указали, однако генеральный прокурор страны Астрид Аси отметила, что беспилотник не был нацелен на объекты Эстонии.
Молчание пятой статьи
Остается открытым вопрос о том, как рухнувшие украинские дроны оказались над территориями стран НАТО. Одна из самых обсуждаемых версий связана с интенсивной работой систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). О ней, в частности, сообщал член Общественной палаты Владимир Рогов.
Он также высмеял весьма сдержанную реакцию стран Балтии, где произошли ЧП. Ни Вильнюс, ни Рига, ни Таллин не стали поднимать тему пятой статьи Североатлантического договора о коллективной обороне.
Что-то верхушка шпротных режимов трибалтийских вымиратов не кричит о необходимости применения пятой статьи устава НАТО и ответе агрессору в лице ЗеРейха.
Владимир Рогов
Негласная помощь НАТО
Вторую версию произошедшего выдвинули военные аналитики. Эксперты телеграм-канала «Военный осведомитель» обратили внимание на географию падения беспилотников. Прослеживается четкая траектория, ведущая в сторону Ленинградской области.
«Судя по меткам на местах падения дронов, становится очевидно, что ВСУ гласно или негласно используют приграничное воздушное пространство стран НАТО», — отметили авторы канала.
Иными словами, власти этих стран помогают Киеву совершать атаки на российские гражданские объекты.
В пользу того, что это была спланированная акция и страны НАТО могли предоставить полетный коридор, говорит хронология событий тех дат. В ночь на 25 марта Украина совершила одну из самых массированных атак на российские территории, и под основной удар попала именно Ленинградская область.
Минобороны заявляло о 389 перехваченных дронах. Во время столь массированных налетов не исключены технические сбои, которые приводят к падению БПЛА в нейтральных или союзных странах.
«Аналогичная ситуация происходила в августе 2025 года, когда украинский дрон также потерпел крушение уже в глубине территории Эстонии во время атаки порта Усть-Луга», — напомнил «Военный осведомитель».