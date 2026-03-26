Украина разожгла прибалтийский скандал: как дроны ВСУ заблудились в небе над НАТО

В странах Балтии разгорелся дипломатический скандал: на территории сразу нескольких европейских государств рухнули беспилотники, принадлежащие ВСУ. Латвия выразила официальный протест по поводу случившегося, но адресовала его России. Подробности — в материале 360.ru.

Дипломатический демарш в Риге

Обломки БПЛА обнаружили в Краславском крае на юго-востоке Латвии в среду, 25 марта. Перед этим системы раннего предупреждения зафиксировали звук, напоминающий мощный взрыв. На место ЧП прибыли сотрудники подразделения национальных вооруженных сил, полиции и пограничной службы, которые и нашли упавший дрон.

По информации Delfi.lv, вскоре после этого президент государства Эдгар Ринкевич заявил, что беспилотник принадлежал ВСУ и являлся частью операции против России, которую вел киевский режим.

На следующий день Министерство иностранных дел Латвии пошло на неожиданный шаг: в ведомство вызвали временного поверенного в делах России в Риге и вручили ему ноту протеста, сообщила газета «Европейская правда» со ссылкой на собственные источники.

Местные дипломаты утверждали, что БПЛА якобы залетел в Латвию со стороны России, рассуждали о рисках и безопасности. При этом Рига почему-то не стала предъявлять претензии Киеву, ответственному за запуск дрона.