Президент Литвы рассказал об упавшем в стране украинском дроне

Украинский дрон, упавший в Литве, направлялся в Ленинградскую область, но отклонился от курса. Об этом сообщил президент Гитанас Науседа, его слова привело РИА «Новости» .

«Я могу подтвердить, что это был беспилотник с Украины, предназначенный для атаки на нефтяной терминал в Приморске», — заявил он.

Взрыв прогремел в Варенском районе, граничащем с Гродненской областью Белоруссии. Министр обороны Литвы Робертас Каунас ранее тоже признал, что дрон был украинским.

Еще один беспилотник, направлявшийся в Ленинградскую область, взорвался в Эстонии недалеко от российской границы, врезавшись в трубу электростанции в деревне Аувере. При этом ночью эстонские военные поднимали в воздух истребители, опасаясь угрозы.