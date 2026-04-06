Западные государства используют украинский конфликт в качестве площадки для испытания перспективных военных разработок. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По словам высокопоставленного офицера, несмотря на публичные заявления Киева и западных партнеров о нехватке ресурсов, объемы реальной помощи остаются значительными.

Алаудинов указал на то, что европейские страны активно внедряют свои технологические новинки через подразделения ВСУ, фактически превращая текущие боевые действия в полигон для проверки эффективности современного вооружения.

«Противника подпитывают, мы видим достаточную помощь. <…> мы видим, что все европейские государства все свои новые технологии испытывают через украинские формирования», — пояснил Апти Алаудинов.

В публичном поле украинские власти признавали тревогу перед тем, что США могут передать предназначенное Киеву оружие на Ближний Восток. Такой исход событий в конце марта 2026 года не исключил американский госсекретарь Марко Рубио.

В начале того же месяца пресса писала, что Вашингтон якобы не стал передавать Украине ракеты для Patriot.