Песков: Россия больше не делится с США картой ЛБС на Украине

США получали от России актуальную информацию о расположении линии фронта на Украине, однако со временем стороны отказались от такой практики. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил об этом ТАСС .

«Сейчас не передаем. Когда были контакты, то, разумеется, пояснения по картам давались», — сказал он.

Вооруженные силы России активизировались на всех направлениях СВО и усилили атаки на стратегические объекты Украины, в том числе военно-промышленный комплекс и транспортную инфраструктуру.

Сомкнулось кольцо вокруг Красноармейска (украинское название — Покровск), в огневом котле оказались тысячи боевиков. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая упрекнула киевское руководство в игнорировании провала и популизме.