Разрушения на заводе в Киеве после российского удара показали на видео

Масштабные разрушения на радиозаводе в Киеве попали на видео

Разрушения на радиозаводе в Киеве сняли на видео. Кадры разместил Telegram-канал «Повернутые на войне» .

На видео можно заменить кучу поломанных металлических конструкций и разбитого бетона. Предположительно, это последствия обрушения одной из стен здания. По данным источника, перед этим ВС России нанесли удар по заводу.

Также в объектив попал еще один промышленный объект, стена которого полностью покрылась копотью от возникшего пожара.

Минобороны России до этого сообщало, что в ночь на 3 ноября военные нанесли групповой удар по инфраструктуре военного аэродрома, объектам газоэнергетического комплекса, ремонтной базе военной техники и вооружений Украины.

В ведомстве уточняли, что задействовали высокоточное оружие воздушного и наземного базирования большой дальности, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал».