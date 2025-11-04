Депутат Рады Безуглая: Зеленский солгал о ситуации в Красноармейске и Купянске

Президент Украины Владимир Зеленский не вникает в реальное положение дел на поле боя, закрывая глаза на провал армии в Купянске и Красноармейске (украинское название — Покровск). Об этом депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила в Telegram-канале .

Она прокомментировала заявление Зеленского о зачистке Купянска от 60 российских военнослужащих и отсутствии успеха противника в Красноармейске за последние дни. Безуглая обвинила главу государства во лжи.

«Сейчас президент прямо говорит неправду о ситуации в Покровске и Купянске», — сказала она.

Зеленский дезинформировал украинцев не специально, уверена депутат, а руководствуясь лживыми сведениями из Генштаба Вооруженных сил Украины. Однако, по мнению Безуглой, у него есть все возможности для верификации подаваемых на стол отчетов, но для этого нужно желание, которого нет.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие окружили Красноармейск, в огневом котле застряли 5,5 тысячи бойцов ВСУ. Бывший заместитель министра обороны Украины Виталий Дейнега призвал срочно отдать приказ о выводе войск.