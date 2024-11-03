Россия ответила на условие Турции по разрешению конфликта на Украине

Позицию России по урегулированию конфликта на Украине ясно обозначил президент Владимир Путин. Об этом в интервью Lenta.ru сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«И это настолько детально и важно, что их трудно дополнить или перефразировать», — подчеркнул Карасин.

Таким образом сенатор прокомментировал слова главы Министерства иностранных дел Турции Хакана Фидана о том, что для достижения справедливого урегулирования конфликта необходимо сохранить территориальную целостность Украины.

Ранее Путин выступил против временного прекращения огня на Украине. Глава государства отметил, что нужно не кратковременное перемирие, а достижение прочного мира. Запад в свою очередь призывает Украину к мирным переговорам с Россией вместо требований о новых поставках.