Россия ответила на условие Турции по разрешению конфликта на Украине

Позицию России по урегулированию конфликта на Украине ясно обозначил президент Владимир Путин. Об этом в интервью Lenta.ru сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
«И это настолько детально и важно, что их трудно дополнить или перефразировать», — подчеркнул Карасин.
Таким образом сенатор прокомментировал слова главы Министерства иностранных дел Турции Хакана Фидана о том, что для достижения справедливого урегулирования конфликта необходимо сохранить территориальную целостность Украины.
Ранее Путин выступил против временного прекращения огня на Украине. Глава государства отметил, что нужно не кратковременное перемирие, а достижение прочного мира. Запад в свою очередь призывает Украину к мирным переговорам с Россией вместо требований о новых поставках.
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