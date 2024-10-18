Путин: России нужно не временное перемирие, а условия прочного мира

Президент Владимир Путин выступил против временного прекращения огня на Украине. Он подчеркнул, что нужно не кратковременное перемирие на неделю, две или даже год, а достижение прочного мира.

«Нам нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира, а не перевооружение НАТО», — сказал он на встрече с представителями СМИ стран БРИКС.

Президент заявил, что Россия будет рассматривать только долгосрочное решение конфликта, которое обеспечит безопасность всех участников.

Ранее Путин предложил обсуждать мир на Украине на базе Стамбульских соглашений. Он напомнил, что Россия, в отличие от Украины, не запрещала сама себе вести переговоры. Также президент обратил внимание на безжалостность США и НАТО по отношению к украинцам и напомнил, что Россия готова к продолжению борьбы и обязательно победит.