МИД Турции: для завершения конфликта на Украине важно учитывать ее целостность

Чтобы достичь справедливого урегулирования украинского конфликта, необходимо сохранить территориальную целостность Украины. Такое высказывание сделал глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью газете Hürriyet .

«У нас особые отношения с обеими сторонами. Мы не отказываемся выслушивать их… Справедливое разрешение <…> должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины», — подчеркнул он.

По словам министра, в 2025 году может возникнуть «новая ситуация», обусловленная усталостью обеих сторон. Он отметил, что ни одна из стран не хочет быть «проигравшей», поэтому поиск точек соприкосновения продолжается.

Россия неоднократно предлагала Украине мирно урегулировать конфликт. При этом, как подчеркнул президент Владимир Путин, нужно не краткое перемирие, а условие прочного мира.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп не остановит конфликт на Украине. Политик предрек ему судьбу Джона Кеннеди.