Трамп пообещал не бросать Украину

США не станут отказываться от поддержки Украины. Об этом журналу Time заявил избранный президент США Дональд Трамп.

Он объяснил, что будет пытаться помочь Украине и России урегулировать конфликт с помощью переговоров.

«Я хочу достичь соглашения, и единственный способ сделать это — не отказываться от поддержки», — подчеркнул республиканец.

Так он ответил на вопрос по поводу дальнейшего взаимодействия с Украиной. Политик подтвердил, что не поддерживает решение президента Джо Байдена о передаче ВСУ дальнобойных ракетных систем и назвал идею об ударах вглубь России предпосылкой для эскалации конфликта.

Также он прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке. Трамп не исключил возможность начала войны с Ираном. По его словам, сейчас «все возможно», в том числе и противостояние США с республикой. Что именно может предпринять в этом случае американское руководство, он не пояснил.