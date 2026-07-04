Несмотря на мощные укрепления, Константиновка освобождена. Российские войска продемонстрировали способность взять любую крепость. Военно-политический эксперт Ян Гагин заявил об этом РИА «Новости» .

«ВСУ утратили Константиновку. Город был подготовленным плацдармом для защиты Славянска и Краматорска. Его называли городом-крепостью, мы доказали, что можем взять любую крепость», — сказал он.

В городе, по информации Гагина, находились ремонтные мастерские военной техники Вооруженных сил Украины. Он являлся важным узлом, который обеспечивать тыловое обеспечение. Потеряв Константиновку, украинские войска лишились этих преимуществ.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что на освобождение Константиновки ушло около месяца. Украинское командование рассчитывало при поддержке союзников удерживать его в течение полугода.