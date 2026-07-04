Освобожденная Константиновка стала важнейшим рубежом для дальнейшего продвижения российских вооруженных сил. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в телеграм-канале .

«Константиновка, укреплением которой козырял киевский режим, освобождена!» — заявила Захарова.

Она отметила, что президент Украины Владимир Зеленский долго пытался убедить западных партнеров в успехах на поле боя, чтобы получить новую финансовую поддержку и удержаться у власти.

Дипломат добавила, что президент дал установку на победу российским военнослужащим и они не подвели.

«Важнейший рубеж для дальнейшего продвижения вперед. Только вперед, и с богом!» — подчеркнула она.

Ранее важность полного освобождения Константиновки подчеркнул президент России Владимир Путин.