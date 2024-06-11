В Кремле крайне негативно относятся к решению Соединенных Штатов снять запрет на поставки вооружений батальону «Азов»*. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

«Внезапная смена позиции Вашингтона говорит о том, что они ничем не гнушаются в своих попытках подавить Россию», — подчеркнул он.

Официальный представитель Кремля отметил, что США используют украинский народ в качестве инструмента.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал решение о поставках «Азову»* поддержкой фашизма. Парламентарий напомнил, что США до последнего негласно поддерживали нацистскую Германию и сменили тактику только после того, как поняли, что этот режим падет.

В США законом Лихи запрещено помогать зарубежным военным частям, которых уличили в тяжких нарушениях прав человека. Но на «Азов»* это теперь не распространяется.

* Террористическая организация, запрещена в России.