Россия осудила снятие США запрета на поставки оружия «Азову»

Кремль негативно отреагировал на снятие США запрета поставлять оружие «Азову»

Mauricio Campino/Keystone Press Agency
Фото: Mauricio Campino/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Кремле крайне негативно относятся к решению Соединенных Штатов снять запрет на поставки вооружений батальону «Азов»*. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Внезапная смена позиции Вашингтона говорит о том, что они ничем не гнушаются в своих попытках подавить Россию», — подчеркнул он.

Официальный представитель Кремля отметил, что США используют украинский народ в качестве инструмента.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал решение о поставках «Азову»* поддержкой фашизма. Парламентарий напомнил, что США до последнего негласно поддерживали нацистскую Германию и сменили тактику только после того, как поняли, что этот режим падет.

В США законом Лихи запрещено помогать зарубежным военным частям, которых уличили в тяжких нарушениях прав человека. Но на «Азов»* это теперь не распространяется.

* Террористическая организация, запрещена в России.

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