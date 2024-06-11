США сняли запрет на поставки вооружений украинскому нацбатальону «Азов»

WP: администрация США сняла запрет на поставки вооружений нацбатальону «Азов»

Фото: РИА «Новости»

Власти Соединенных Штатов сняли запрет на поставку вооружений украинскому националистическому батальону «Азов»*. Об этом написала американская газета The Washington Post.

«Украинская 12-я бригада специального назначения „Азов“* прошла проверку на соответствие критериям закона Лихи, проведенную госдепартаментом», — сказано в заключении Госдепа.

Закон Лихи запрещает оказывать помощь зарубежным военным частям, уличенным в тяжких нарушениях прав человека. Ранее этот запрет действовал в отношении «Азова»*.

Послание президента России Владимира Путина о вероятных поставках отечественного оружия в другие страны в ответ на вооружение Украины услышали. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что на Западе все «поняли и сделали выводы».

* Террористическая организация, запрещена в России.

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