США сняли запрет на поставки вооружений украинскому нацбатальону «Азов»
WP: администрация США сняла запрет на поставки вооружений нацбатальону «Азов»
Власти Соединенных Штатов сняли запрет на поставку вооружений украинскому националистическому батальону «Азов»*. Об этом написала американская газета The Washington Post.
«Украинская 12-я бригада специального назначения „Азов“* прошла проверку на соответствие критериям закона Лихи, проведенную госдепартаментом», — сказано в заключении Госдепа.
Закон Лихи запрещает оказывать помощь зарубежным военным частям, уличенным в тяжких нарушениях прав человека. Ранее этот запрет действовал в отношении «Азова»*.
Послание президента России Владимира Путина о вероятных поставках отечественного оружия в другие страны в ответ на вооружение Украины услышали. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что на Западе все «поняли и сделали выводы».
* Террористическая организация, запрещена в России.