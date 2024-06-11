США обвинили в поддержке фашизма из-за снабжения украинского «Азова»
Депутат Шеремет назвал решение США о поставках «Азову» поддержкой фашизма
Белый дом снял запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону «Азов»*. США поступились принципами демократии и поддержали фашизм, заявил РИА «Новости» депутат Госдумы Михаил Шеремет.
«Подобное решение является публичной поддержкой идей фашистского толка, несущих угрозы жизни для всего человечества, и героизацией нацизма. В этом вся суть политики лживой американской демократии и их хваленых принципов», — сказал он.
Парламентарий напомнил, что в середине XX века США до последнего негласно поддерживали нацистскую Германию и сменили тактику только после того, как поняли, что этот режим падет. Шеремет заявил, что американцы специально открыли второй фронт для получения титула победителя наряду с СССР.
Депутат уверен, что так же произойдет в ситуации с Украиной. Шеремет предупредил, что США первыми придут «добивать» эту страну, как только изменятся обстоятельства.
Газета The Washington Post сообщила, что «Азов»* прошел проверку Госдепа на соответствие закону Лихи, поэтому американские власти сняли запрет на его снабжение. В 2023 году, до отмены ограничений, боевиков приняли в конгрессе США.
* Террористическая организация, запрещена в России.