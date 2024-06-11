«Подобное решение является публичной поддержкой идей фашистского толка, несущих угрозы жизни для всего человечества, и героизацией нацизма. В этом вся суть политики лживой американской демократии и их хваленых принципов», — сказал он.

Парламентарий напомнил, что в середине XX века США до последнего негласно поддерживали нацистскую Германию и сменили тактику только после того, как поняли, что этот режим падет. Шеремет заявил, что американцы специально открыли второй фронт для получения титула победителя наряду с СССР.

Депутат уверен, что так же произойдет в ситуации с Украиной. Шеремет предупредил, что США первыми придут «добивать» эту страну, как только изменятся обстоятельства.

Газета The Washington Post сообщила, что «Азов»* прошел проверку Госдепа на соответствие закону Лихи, поэтому американские власти сняли запрет на его снабжение. В 2023 году, до отмены ограничений, боевиков приняли в конгрессе США.

* Террористическая организация, запрещена в России.