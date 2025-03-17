До завершения конфликта обсуждать отправку миротворцев на Украину преждевременно. Однако когда это случится, Россия готова рассмотреть присутствие невооруженных посланников, сообщил замминистра иностранных дел Александр Грушко в интервью «Известиям» .

Разговоры о миротворчестве он сравнил с попыткой поставить телегу впереди лошади, потому что международное сопровождение соглашения невозможно без наличия этого самого соглашения. Грушко призвал сначала заключить его, затем, в случае необходимости, рассмотреть отправку наблюдателей.

«Речь может идти и о невооруженных наблюдателях, гражданской миссии, которая бы следила за выполнением отдельных аспектов этого соглашения, или о гарантийных механизмах. А пока — сотрясание воздуха», — сказал он.

Идею отправить миротворческий контингент НАТО или Евросоюза Грушко отверг. Он также напомнил о том, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в прошлом не справилась с задачей, а ее участники действовали в интересах киевского режима.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа готова отправить военных на Украину без согласия России. Депутат Госдумы Михаил Шеремет предупредил о серьезных последствиях.