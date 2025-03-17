Россия обсудит лишь гражданскую миссию на Украине — МИД
Грушко: Россия может обсудить невооруженных наблюдателей для Украины
До завершения конфликта обсуждать отправку миротворцев на Украину преждевременно. Однако когда это случится, Россия готова рассмотреть присутствие невооруженных посланников, сообщил замминистра иностранных дел Александр Грушко в интервью «Известиям».
Разговоры о миротворчестве он сравнил с попыткой поставить телегу впереди лошади, потому что международное сопровождение соглашения невозможно без наличия этого самого соглашения. Грушко призвал сначала заключить его, затем, в случае необходимости, рассмотреть отправку наблюдателей.
«Речь может идти и о невооруженных наблюдателях, гражданской миссии, которая бы следила за выполнением отдельных аспектов этого соглашения, или о гарантийных механизмах. А пока — сотрясание воздуха», — сказал он.
Идею отправить миротворческий контингент НАТО или Евросоюза Грушко отверг. Он также напомнил о том, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в прошлом не справилась с задачей, а ее участники действовали в интересах киевского режима.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа готова отправить военных на Украину без согласия России. Депутат Госдумы Михаил Шеремет предупредил о серьезных последствиях.