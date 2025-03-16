«Притворяются идиотами». Медведев предостерег НАТО от отправки миротворцев на Украину

Медведев: появление миротворцев из Европы на Украине будет означать войну с НАТО

Если НАТО решит отправить миротворцев на Украину, то это будет означать войну с альянсом. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в соцсети Х.

Он заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер «прикидываются дураками», ведь их неоднократно предупреждали, что из стран НАТО миротворцев на Украине не должно быть.

«Нет, мы отправим десятки тысяч — просто выскажитесь — вы хотите оказать военную помощь неонацистам в Киеве. Это означает войну с НАТО», — отметил политик.

Медведев рекомендовал европейским лидерам советоваться с президентом США Дональдом Трампом.

Накануне Макрон заявил, что страны Европы могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и для этой миссии согласия России не потребуется. По его словам, к отправке уже готовы «несколько тысяч человек».