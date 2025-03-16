Если европейских миротворцев разместят на Украине, так такой шаг будут расценивать как прямую угрозу безопасности России. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Любая европейская группировка, которая зайдет на территорию Украины, будет преследовать цель поддержания противостояния с Россией, все остальные разговоры о гарантиях безопасности для Украины — бред, бессмысленный и смешной повод», — сказал он.

Депутат обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в развязывании конфликта на Украине. Шеремет считает, что французский лидер со своими приспешникам «строит козни против России». По его словам, если бы они не вмешались во внутренние дела Украины, то она продолжала бы развиваться.

Ранее Макрон заявил, что Европа может направить военных на Украину в качестве миротворцев без согласия России. Возможными местами дислокации он назвал Киев, Одессу и Львов.