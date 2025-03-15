Без согласия России. Макрон высказался за отправку военных на Украину

Макрон: Европа может отправить свои войска на Украину без разрешения России

Страны Европы могут без согласия России отправить военных на Украину в качестве миротворцев. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью газете Le Parisien.

«Если Украина попросит союзные силы быть на ее территории, то не России принимать это или нет», — сказал он.

По словам Макрона, европейские государства готовы отправить «несколько тысяч человек от страны» для реализации программы подготовки. Тем самым, они продемонстрируют свою долгосрочную поддержку Украине.

Президент Франции отметил, что может поставить ВСУ дополнительные боевые самолеты Mirage 2000. Аналогичные поставки могут осуществляться и из других стран.

Ранее Макрон заявил, что для защиты Евросоюза от России нужно начать дискуссию об использовании ядерного оружия. Также он выступил против мирного соглашения по Украине.