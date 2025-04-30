Песков: Украина не подавала России сигналов о готовности к диалогу

Российская сторона не слышала сигналов от Украины о готовности к диалогу с Россией без предварительных условий. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Знание», его процитировало РИА «Новости» .

«Президент [Владимир] Путин подтвердил свою готовность к прямым переговорам с украинцами без всяких предварительных условий», — сказал пресс-секретарь главы государства.

По его словам, готовность до сих пор активна. Однако от Украины никаких заявлений по этому поводу не было.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Путин хочет завершить украинский конфликт. Также глава Белого дома выразил мнение, что российский коллега уважает его и Россия не намерена «захватывать» всю Украину.

До этого Трамп сказал, что общение с Путиным проходит легче, чем с украинским президентом Владимиром Зеленским.