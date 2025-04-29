Трамп заявил, что с Путиным разговаривать проще, чем с Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что общение с президентом России Владимиром Путиным проходит легче, чем с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал в интервью журналисту Гленну Беку.

«Зеленский требует все больше и больше, хотя у него нет никаких козырей. Надеюсь, он заключит сделку. Потому что Путин не стал бы делать этого для кого-то другого, кроме меня. Он хотел идти до конца, но сейчас он готов договариваться. Пока что с ним легче, чем с Зеленским», — заявил Трамп.

Американский лидер отметил, что уверен в приверженности Путина к заключению мирного соглашения. При этом он вспомнил об излишней эмоциональности Зеленского, приведя в пример провальные переговоры в Белом доме.

Он подчеркнул, что стороны конфликта значительно отличаются по военному обеспечению и это нужно учитывать при выработке мирного решения конфликта.

«Россия — это громадная военная сила, а Украина — нет», — заявил Трамп.