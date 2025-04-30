Трамп заявил о желании Путина завершить украинский конфликт

Американский лидер Дональд Трамп верит в желание российского коллеги Владимира Путина завершить украинский конфликт. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу АВС .

«Я бы сказал, что он хотел бы остановить войну», — подчеркнул президент США.

Глава Белого дома также считает, что Путин его уважает, и Россия не будет «захватывать» всю Украину. При этом, по словам Трампа, в вопросе урегулирования конфликта российский лидер все же может «слегка морочить ему голову».

Ранее президент США заявил, что переговоры с Путиным проходят легче, чем с украинским лидером Владимиром Зеленским. Последний «требует все больше и больше», хотя у него нет стратегических козырей, подчеркнул Трамп. Он также выразил уверенность приверженности Путина к заключению мирного соглашения.