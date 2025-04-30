Трамп заявил, что Путин не будет захватывать всю Украину

Трамп уверен, что Путин не будет захватывать всю Украину из уважения к нему

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин не будет захватывать всю Украину как минимум из уважения к нему. Такое заявление он сделал во время интервью телеканалу ABC .

«Я считаю, что, скажем прямо, он уважает меня. И я уверен, что из-за этого он не станет захватывать, несмотря на то, что его выбором было бы захватить всю Украину», — сказал Трамп.

При этом он допустил, что в переговорах о мирном урегулировании Путин все же может «слегка морочить ему голову».

Ранее Трамп в интервью журналисту Гленну Беку заявил, что общение Путиным проходит легче, чем с главой Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер отметил, что уверен в приверженности Путина к заключению мирного соглашения, вспомнив при этом об излишней эмоциональности Зеленского, примером которой служат провальные переговоры в Белом доме.