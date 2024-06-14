Россия не просила Запад доверять ей и предложениям президента России Владимира Путина по Украине. Однако странам давно пора осознать реальную ситуацию. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщило РИА «Новости» .

«Доверие — не то, что можно найти в позиции Запада, его действиях», — подчеркнул дипломат.

Но отказы западных стран от мирных предложений России к хорошему не приводили, отмечал RT.

Президент России предложил Украине мирно урегулировать конфликт при условиях нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса республики, а также ее демилитаризации и денацификации. Владимир Зеленский назвал заявление Путина о прекращении огня «ультиматумом, которому нельзя доверять». В НАТО тоже отказались от условий и сообщили, что продолжат снабжать ВСУ оружием.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в ответ на это подчеркнул, что ход спецоперации не изменится. Российские войска все равно освободят территории.