Россия не просила Запад доверять ей — Лавров
Лавров: Россия не просит Запад доверять предложениям Путина по Украине
Россия не просила Запад доверять ей и предложениям президента России Владимира Путина по Украине. Однако странам давно пора осознать реальную ситуацию. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщило РИА «Новости».
«Доверие — не то, что можно найти в позиции Запада, его действиях», — подчеркнул дипломат.
Но отказы западных стран от мирных предложений России к хорошему не приводили, отмечал RT.
Президент России предложил Украине мирно урегулировать конфликт при условиях нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса республики, а также ее демилитаризации и денацификации. Владимир Зеленский назвал заявление Путина о прекращении огня «ультиматумом, которому нельзя доверять». В НАТО тоже отказались от условий и сообщили, что продолжат снабжать ВСУ оружием.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в ответ на это подчеркнул, что ход спецоперации не изменится. Российские войска все равно освободят территории.