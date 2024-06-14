Отказ Украины от предложения Путина не повлияет на ход СВО

Характер боевых действий не изменится, если Украина откажется от предложенных президентом России Владимиром Путиным условий мира. Об этом РИА «Новости» сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он уточнил, что если со стороны киевского режима последует отказ, «все продолжится», а в итоге российские войска все равно освободят указанные Путиным территории.

«У них сейчас выбор: или они соглашаются с нашими условиями, выводят свои войска из указанных субъектов и дальше начинается налаживание мирной жизни, или, если они не соглашаются, мы все равно эти субъекты освободим. <…> характер боевых действий не изменится, мы будем продолжать идти вперед», — подчеркнул Картаполов.