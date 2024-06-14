Отказ Украины от предложения Путина не повлияет на ход СВО
Картаполов: характер боев не изменится в случае отказа Украины от предложений РФ
Характер боевых действий не изменится, если Украина откажется от предложенных президентом России Владимиром Путиным условий мира. Об этом РИА «Новости» сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Он уточнил, что если со стороны киевского режима последует отказ, «все продолжится», а в итоге российские войска все равно освободят указанные Путиным территории.
«У них сейчас выбор: или они соглашаются с нашими условиями, выводят свои войска из указанных субъектов и дальше начинается налаживание мирной жизни, или, если они не соглашаются, мы все равно эти субъекты освободим. <…> характер боевых действий не изменится, мы будем продолжать идти вперед», — подчеркнул Картаполов.
Выступая на встрече с руководством МИД, Путин заявил о готовности России к мирным переговорам и назвал два условия: вывод ВСУ из новых регионов РФ и отказ Украины от планов вступить в НАТО. Если эти условия будут выполнены, ВС России немедленно прекратят огонь и начнутся переговоры, подчеркнул лидер страны.
Однако на Украине фактически уже отклонили это предложение. Ее президент Владимир Зеленский назвал слова Путина «ультиматумом», которому якобы «нельзя доверять», писал RT. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что в речи Владимира Путина «не содержится реального мирного предложения».