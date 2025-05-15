Захарова: российская делегация готова к серьезной работе на переговорах в Турции

Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров по Украине и настроена на продуктивную работу. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики.

«Как это было уже заявлено неоднократно, российская сторона настроена на серьезные переговоры. Российская делегация прибыла в Стамбул и готова к серьезной работе», — сказала дипломат.

Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле пройдут там же, где и в 2022 году — в офисе администрации президента Турции. Российскую сторону представляет помощник президента Владимир Мединский. Однако советник офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал состав делегации России.

Организовать прямые переговоры в Стамбуле без предварительных условий предложил президент Владимир Путин.