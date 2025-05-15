«Непонятен статус». Подоляк остался недоволен составом российской делегации

Подоляк: Зеленский не может разговаривать с Мединским, его статус непонятен

Фото: РИА «Новости»

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал возможные переговоры с помощником президента России Владимиром Мединским. В комментарии украинскому телеканалу он раскритиковал состав российской делегации.

«Президент не может встречаться, тем более с Мединским — не совсем понятен его статус. Он помощник по историческому наследию Путина, я бы так сказал», — отметил Подоляк.

Советник подчеркнул, что российский представитель, по его мнению, не обладает достаточным уровнем для обсуждения ключевых вопросов.

«Вряд ли этот человек является достаточным для того, чтобы обсуждать фундаментальные вопросы», — добавил он.

Ранее военкор Александр Коц высказал мнение, что Россия направила на переговоры очень сильную группу переговорщиков. При этом, он считает, что украинская сторона стремится избежать конструктивных переговоров.

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