Переговоры по Украине пройдут там же, где и в 2022 году

Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле пройдут там же, где и в 2022 году. Об этом рассказал РИА «Новости» осведомленный источник.

«Переговоры пройдут там же, где и три года назад», — сказал собеседник агентства.

В 2022 году встреча делегаций двух государств состоялась в центральном районе Стамбула — в офисе администрации президента Турции.

В четверг в Турции пройдут первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной. Делегацию России возглавит Владимир Мединский, помощник главы государства. Начало запланировали на 10:00. Переговоры пройдут в закрытом для прессы режиме.

Российская делегация уже прибыла в Стамбул для переговоров по Украине. В людных местах города в преддверии встречи дежурит бронетехника. Украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле возглавит глава офиса президента Андрей Ермак.