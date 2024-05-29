Обмен пленными остановили несколько месяцев назад. Москалькова назвала причину

Москалькова: обмен пленными остановили из-за надуманных требований Украины

Фото: РИА «Новости»

Украина выдвинула надуманные требования и сорвала обмен военнопленными с Россией. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила об этом на выездном заседании профильных комитетов Госдумы. Трансляцию вела пресс-служба омбудсмена.

«К сожалению, несколько месяцев из-за Украины, которая постоянно выставляет новые надуманные требования, обмены приостановлены. <…> Мы находимся в диалоге с украинским омбудсменом и Комитетом Красного Креста», — сказала она.

Москалькова сообщила, что удалось организовать гуманитарный коридор. Омбудсмены с обеих сторон посещали пленных и передавали вещи от их семей.

Аппарат уполномоченного запустил круглосуточную горячую линию. Большинство заявок, по словам Москальковой, связаны с информированием о судьбе бойцов.

В январе украинские военные сбили вылетевший из Белгорода самолет Ил-76 с военнопленными, которых везли на обмен. Две зенитные ракеты выпустили с территории Харьковской области. Минобороны России сообщило о гибели шести членов экипажа, трех сопровождающих и 65 украинских бойцов.

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