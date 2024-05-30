Российские штурмовики пленили под Харьковом семерых украинских спецназовцев

Штурмовики группировки войск «Север» взяли в плен трех боевиков батальона ГУР Минобороны Украины «Братство» и четырех бойцов батальона «Сонечко» («Солнышко») около Волчанска в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС .

Российские военные также пленили семерых пограничников. Один из украинских боевиков рассказал, что командование приказало зайти на три дня в опорный пункт к пограничникам в Волчанске.

«10 числа мы должны были сниматься, но приехало еще подкрепление из двух бойцов. Начался штурм, мы сдались в плен», — отметил боец батальона «Братство» Демид Нетревожко.

По его словам, всего на опорнике находилось четверо солдат ГУР и восемь пограничников, но два человека погибли во время штурма. Нетревожко добавил, что рядом с ним взорвалась граната, и он получил осколочные ранения ноги и бедра. Из-за этого боевик спрятался в блиндаже, его приняли за погибшего. На следующий день военного нашли бойцы ВС России, которые оказали первую помощь и эвакуировали с опорного пункта.

Ранее авторы Telegram-канала WarGonzo заявили, что в зоне СВО раненый российский военнослужащий с позывным Сорока в одиночку пленил четырех противников во время штурма позиций ВСУ. Солдаты признались ему, что попали в зону боевых действий против их воли.