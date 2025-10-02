Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «185 на 185». Об этом сообщили в Министерстве обороны .

Кроме того, Украина вернула 20 гражданских, которых удерживала в заложниках. Сейчас все освобожденные находятся в Белоруссии, где им окажут помощь, после чего они вернутся в Россию.

Военное ведомство подчеркнуло, что обмен состоялся в соответствии с договоренностями, достигнутыми на переговорах в Стамбуле.

Предыдущий обмен состоялся 4 июля. Тогда Минобороны не называло количества возвращенных солдат и офицеров.

Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова рассказывала, что вернуть захваченных жителей Курской области должны были 26 сентября, однако обмен сорвался накануне.