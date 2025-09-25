Украина вновь отказалась вернуть России захваченных жителей Курской области

Москалькова заявила о срыве возвращения жителей Курской области с Украины

Украина должна была 26 сентября вернуть удерживаемых жителей Курской области, однако процесс сорвался. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, ее слова привело РИА «Новости» .

«Я должна была завтра поехать на границу, в Белоруссию, принимать курских жителей», — заявила омбудсмен.

Ранее одна из возвращенных в Россию жительниц области рассказала ТАСС, что украинские власти допрашивали вывезенных людей, интересуясь, почему они не уехали из приграничья.

Врио губернатора области Александр Хинштейн в конце августа сообщал, что остается неизвестной судьба 290 жителей, а пропавшими без вести числятся 590.