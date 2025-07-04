Россия и Украина вновь обменялись военнопленными

Украина по достигнутым в Стамбуле договоренностям передала России еще одну группу военнопленных и получила взамен своих. Об этом сообщило Министерство обороны .

Сейчас освобожденные российские пленные находятся в Белоруссии, где им оказывают всю необходимую помощь. Позднее они вернутся в Россию для дальнейшего лечения.

Минобороны также опубликовало первые кадры с бойцами после обмена. Сколько их, не сообщается.

Ранее ТАСС рассказал историю украинского военнопленного, который отказался от обмена и решил остаться в России, чтобы быть ближе к матери и другим родственникам. Военнослужащий также рассказал, что месяц жил в оставленной ВСУ части в ДНР, чтобы сдаться.