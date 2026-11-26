Между Россией и Украиной прошел обмен телами погибших

Состоялся очередной обмен телами между Россией и Украиной. Об этом сообщило агентство БЕЛТА .

По его данным, Россия передала Украине 250 тел военных. Взамен на родину вернули 22. Обмен вновь прошел на белорусско-украинской границе, на пункте пропуска «Новая Гута».

Подобный обмен состоялся месяц назад. Тогда российская сторона отдала 252 тела. Украина же передала 25.

На территории Белоруссии провели уже более 70 обменных и гуманитарных миссий. Республика также помогает в вопросах воссоединения семей, обеспечения гуманитарных маршрутов и обмена военнопленными.

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