России предрекли очень выгодное положение после взятия Красноармейска

Российские войска практически затянули петлю вокруг Красноармейска (украинское название Покровск) в ДНР. Взятие этого города позволит усилить наступление с нескольких направлений, сообщило агентство Reuters .

Красноармейск за время спецоперации стал ключевым автомобильным и железнодорожным логистическим узлом для Вооруженных сил Украины. Они рискуют потерять его. Российские войска уже приблизились к городу, обогнули с юга и принялись затягивать петлю.

Обстановка в городе, по словам журналистов, безрадостная. Недавно закрылось последнее почтовое отделение. Из 60 тысяч жителей остались только семь тысяч.

«Если он будет окружен или перейдет под контроль русских, Москва окажется в очень выгодном положении, получив возможность наступать по нескольким направлениям на востоке Украины», — предупредил автор статьи.

Потеря Красноармейска приведет не только к проблемам с логистикой, но и вызовет политический кризис на Украине, предупредил британский аналитик Александр Меркурис. Он предрек большие проблемы президенту Владимиру Зеленскому.