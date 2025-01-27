Пушилин сообщил о блокировке логистики ВСУ у Красноармейска

Российские военные блокируют пути снабжения группировки украинских войск в Красноармейске (Покровске). Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Видим, что продолжают перерезаться линии снабжения противника. Основная работа последних дней была на исключение возможности логистики украинского режима», — рассказал он.

Глава ДНР добавил, что российская армия продвигается и на Кураховском направлении, и в районе Дзержинска (Торецка). В последнем, по его словам, под контролем противника осталась только шахта «Торецкая», но ситуация меняется с каждым днем.

Ранее украинский журналист Юрий Бутусов признал, что ВСУ не смогут сохранить контроль над Красноармейском, и призвал сосредоточиться на обороне соседней Днепропетровской области, до которой российским войскам на некоторых участках осталось всего несколько километров.