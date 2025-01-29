Потеря контроля ВСУ над Красноармейском (украинское название — Покровск) приведет к устранению Владимира Зеленского и политическому кризису в Киеве. Об этом в эфире YouTube -канала заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«В течение нескольких недель, когда разразятся бои за Покровск, а также после его падения, в Киеве начнется политический кризис. Он сметет Зеленского прочь окончательно», — сказал он.

Аналитик напомнил о заявлении главы ГУР Украины Кирилла Буданова об угрозе существования Украины, если переговоры не начнутся до конца лета.

«Все это указывает на политический кризис, если сам Зеленский продолжает выступать главным препятствием для переговоров», — добавил Меркурис.

Президент России Владимир Путин днем ранее сообщил, что специальная операция на Украине завершится через полтора-два месяца при условии, что у киевского режима закончатся патроны и деньги спонсоров.

Ранее стало известно, что ВСУ подорвали крупнейшую шахту в Красноармейске.