Экс-боец ЧВК «Вагнер» рассказал, где идут самые ожесточенные бои в зоне СВО
Экс-боец ЧВК «Вагнер» Луговой рассказал о напряженной ситуации возле Покровска
В районе населенных пунктов Удачное и Котлино к западу от Красноармейска (Покровска) идут напряженные бои. Об этом в интервью ведущей 360.ru Регине Ореховой рассказал экс-командир подразделения ЧВК «Вагнер» Константин Луговой.
По его словам, в том районе находится шахтоуправление, на котором можно закрепиться и разместить наблюдательные пункты.
«Я думаю, что плюс-минус неделя — и мы сможем улучшить позиции и, самое главное, создать плацдарм. Что такое плацдарм? Это возможность подтянуть тяжелую технику, артиллерию, минометы — и уже работать по выявленным целям в самом Покровске», — добавил Луговой.
Он охарактеризовал ситуацию как напряженную и добавил, что ВСУ активно стягивают туда резервы.
Ранее газета New York Times сообщила, что потеря шахты близ Покровска лишит Украину коксующегося угля, без которого очень сильно пострадает экономика страны.