Экс-боец ЧВК «Вагнер» рассказал, где идут самые ожесточенные бои в зоне СВО

Экс-боец ЧВК «Вагнер» Луговой рассказал о напряженной ситуации возле Покровска

В районе населенных пунктов Удачное и Котлино к западу от Красноармейска (Покровска) идут напряженные бои. Об этом в интервью ведущей 360.ru Регине Ореховой рассказал экс-командир подразделения ЧВК «Вагнер» Константин Луговой.

По его словам, в том районе находится шахтоуправление, на котором можно закрепиться и разместить наблюдательные пункты.

«Я думаю, что плюс-минус неделя — и мы сможем улучшить позиции и, самое главное, создать плацдарм. Что такое плацдарм? Это возможность подтянуть тяжелую технику, артиллерию, минометы — и уже работать по выявленным целям в самом Покровске», — добавил Луговой.

Он охарактеризовал ситуацию как напряженную и добавил, что ВСУ активно стягивают туда резервы.

Ранее газета New York Times сообщила, что потеря шахты близ Покровска лишит Украину коксующегося угля, без которого очень сильно пострадает экономика страны.

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